$!Ataque de abejas en Parque Industrial Mazatlán deja 17 heridos, tres hospitalizados

MAZATLÁN. _ Un total de 17 personas resultaron lesionadas, tres de ellas de gravedad, tras el ataque de un enjambre de abejas ocurrido la mañana de este miércoles en una construcción dentro del Parque Industrial Mazatlán.

El incidente se registró alrededor de las 09:30 horas, cuando trabajadores de una nave industrial en obra negra habrían perturbado accidentalmente un enjambre, provocando que las abejas atacaran, principalmente a quienes se encontraban en labores a gran altura.