$!Ataque de abejas obliga a evacuar restaurante en Mazatlán; reportan cinco lesionados

MAZATLÁN. _ Un restaurante de una conocida cadena de hamburguesas tuvo que ser evacuado este jueves al mediodía, luego de que un enjambre de abejas atacara a empleados y clientes. El incidente dejó al menos cinco personas lesionadas por picaduras.
La emergencia se registró alrededor de las 12:30 horas en un establecimiento ubicado sobre la carretera Internacional, a la altura de la colonia López Mateos. El reporte activó la movilización de cuerpos de emergencia, así como de personal de la Dirección de Ecología, especializado en el manejo de estos insectos.
Elementos de Protección Civil acordonaron el área del restaurante y también cerraron temporalmente el acceso a un banco y una gasolinera colindantes, con el fin de evitar más personas afectadas por las abejas.
Entre los lesionados se encuentran trabajadores que realizaban labores de mantenimiento en el sistema de aire acondicionado del restaurante, así como dos adultos mayores que se encontraban en el lugar. Todos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.
Personal de Bomberos Mazatlán y Ecología Municipal trabajó en la localización y retiro del enjambre, para evitar nuevos ataques en la zona.