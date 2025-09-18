$!Ataque de abejas obliga a evacuar restaurante en Mazatlán; reportan cinco lesionados

MAZATLÁN. _ Un restaurante de una conocida cadena de hamburguesas tuvo que ser evacuado este jueves al mediodía, luego de que un enjambre de abejas atacara a empleados y clientes. El incidente dejó al menos cinco personas lesionadas por picaduras.

La emergencia se registró alrededor de las 12:30 horas en un establecimiento ubicado sobre la carretera Internacional, a la altura de la colonia López Mateos. El reporte activó la movilización de cuerpos de emergencia, así como de personal de la Dirección de Ecología, especializado en el manejo de estos insectos.