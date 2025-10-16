$!Ataque en Ayuntamiento de Navolato deja tres heridos, entre ellos una menor de 14 años

NAVOLATO. _ Una persecución armada que culminó dentro del Ayuntamiento de Navolato dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas una menor de edad, durante la tarde de este miércoles 16 de octubre.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas, cuando se registraron detonaciones de arma de fuego en la plazuela central del municipio. La agresión habría sido dirigida contra una persona, sin embargo, dos civiles más fueron alcanzados por los disparos.
Entre las víctimas colaterales se encuentra Samira “N”, de 14 años, quien se identificó como estudiante, así como Paul “N”, de 28 años. Las tres personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a un hospital del municipio, donde permanecen bajo observación médica.
El ataque se habría extendido hasta el interior del Palacio Municipal, lo que generó pánico entre trabajadores y personas que se encontraban en el lugar.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y policías municipales desplegaron un operativo en la zona para asegurar el perímetro y recabar información sobre los agresores.