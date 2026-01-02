Ataque en Choix deja un muerto y un herido frente a hospital del IMSS

Un ataque armado ocurrido la madrugada de este viernes dejó como saldo un hombre sin vida y otro más con heridas de gravedad en la cabecera municipal del municipio de Choix.

Durante las primeras horas de este 2 de enero se recibió un reporte al número de emergencias sobre dos personas que yacían en el exterior de una tienda de conveniencia, ubicada en las inmediaciones de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que una de las personas ya no contaba con signos vitales, mientras que la otra presentaba lesiones, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital de Los Mochis para su atención médica.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que una de las víctimas aún contaba con signos vitales. El herido fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que en el lugar se notificó el deceso de la segunda persona.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas formalmente; solo se informó que ambos son varones de aproximadamente 30 años de edad.

La zona fue resguardada por los elementos preventivos para preservar la escena, mientras que el personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes.