$!Ataque en cibercafé de Tierra Blanca deja dos personas muertas y una herida en Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas perdieron la vida tras ser blanco de una agresión con proyectiles de arma de fuego durante la tarde de este viernes, en un establecimiento que opera como centro de servicios de internet en la colonia Tierra Blanca, al norte de la ciudad.

El hecho se registró en un inmueble ubicado sobre la avenida Francisco Márquez, entre las calles Arquitectos y Sociólogos. Según los reportes, personas armadas arribaron al sitio y dispararon contra las víctimas, para después emprender la huida.

Tras recibir el reporte a través del sistema de emergencias, paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, al realizar la revisión de los afectados, confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

Aunque inicialmente se había reportado la presencia de personas heridas, las autoridades de seguridad confirmaron posteriormente el fallecimiento de dos de los presentes. Asimismo, se dio a conocer que una tercera persona que resultó lesionada durante el incidente se retiró del sitio por sus propios medios para buscar atención médica en un hospital.