$!Ataque en club de pádel deja un muerto y dos heridos en Isla Musalá, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre muerto y dos personas heridas de bala dejó una agresión a balazos la noche de este viernes al interior de un club de pádel, en el fraccionamiento Isla Musalá, en Culiacán.
Las tres personas, entre las que habría una mujer herida, fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica, pero una de ellas murió al llegar.
Como primeras versiones, trascendió que la víctima mortal del ataque sería identificada como Bernardo, mientras que uno de los heridos sería Juan Carlos.
Por parte de la mujer no se han proporcionado datos ni características, sin embargo, ninguna de las identidades ha sido confirmada por las autoridades.
De acuerdo con lo presenciado en el lugar, el ataque ocurrió en la zona de comedores cercana a las canchas de pádel, alrededor de las 22:00 horas de este 20 de febrero.
El complejo donde se suscitaron los hechos se ubica sobre el bulevar Revillagigedo, casi al fondo del fraccionamiento.
Efectivos del Ejército Mexicano llegaron y verificaron los hechos dentro del inmueble, por lo que procedieron al aseguramiento del perímetro, y minutos después arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron con las diligencias de Ley.