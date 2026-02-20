$!Ataque en club de pádel deja un muerto y dos heridos en Isla Musalá, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre muerto y dos personas heridas de bala dejó una agresión a balazos la noche de este viernes al interior de un club de pádel, en el fraccionamiento Isla Musalá, en Culiacán. Las tres personas, entre las que habría una mujer herida, fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica, pero una de ellas murió al llegar.

Como primeras versiones, trascendió que la víctima mortal del ataque sería identificada como Bernardo, mientras que uno de los heridos sería Juan Carlos. Por parte de la mujer no se han proporcionado datos ni características, sin embargo, ninguna de las identidades ha sido confirmada por las autoridades.