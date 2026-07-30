$!Ataque en residencial de Mazatlán deja casa baleada, camioneta incendiada y una presunta privación de libertad

MAZATLÁN._ Ráfagas de disparos contra la fachada de una residencia, el estallido de un artefacto explosivo contra una camioneta y la presunta privación de una persona, fue el saldo de un ataque armado este jueves en un residencial privado de la zona de Cerritos. El ataque se reportó a las 21:50 horas al interior del fraccionamiento privado Palmilla Grand Residencial, tras reportes de detonaciones y la movilización de hombres armados en el sector.





Primero se registró el fuerte estallido de un artefacto artesanal, lanzado contra una camioneta estacionada en el coto privado Playa Olas Altas, rompió con la tranquilidad de todos los residentes. Casi de inmediato hubo una ráfaga de disparos contra la fachada de una casa ubicada sobre la avenida Macarela, vialidad principal del residencial.





Además de estos hechos se presume que un residente fue privado de la libertad con violencia y sacado del fraccionamiento por los accesos vulnerados por el grupo armado. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Marina y Guardia Nacional, así como policías municipales como primeros respondientes. Las zonas fueron acordonadas para que personal pericial de la Fiscalía General del Estado desarrollara las diligencias de ley.