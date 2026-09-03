$!Ataque en Rinconada del Valle, en Mazatlán, deja tres muertos, entre ellos una mujer

MAZATLÁN._ Un saldo de tres personas muertas, entre ellas una mujer y dos hombres, dejó un ataque armado registrado la noche de este jueves 3 de septiembre en los límites de la Colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán.
El reporte fue atendido por la central de emergencias C4 a las 20:15 horas, movilizando de inmediato a las corporaciones de seguridad.
Inicialmente, en los primeros reportes se manejó que se registró el lanzamiento de un artefacto explosivo, sin embargo, en el lugar se confirmó que fue un ataque a balazos.
De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los agresores se desplazaban a bordo de un vehículo compacto de color negro, registrádose el hecho justo en el acceso principal al sector, colindante con la zona de la invasión.
El sonido del ataque se escuchó sobre la Avenida del Arroyo, en las proximidades del Arroyo Jabalíes y cerca de una gallera del sector, lugar donde se encontraban las víctimas.
Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes para brindar auxilio a la mujer y a los dos varones, así como para resguardar la escena e iniciar el protocolo correspondiente.
La zona permanece en estos momentos bajo resguardo de las autoridades mientras se investigan las circunstancias exactas del ataque.