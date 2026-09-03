$!Ataque en Rinconada del Valle, en Mazatlán, deja tres muertos, entre ellos una mujer

MAZATLÁN._ Un saldo de tres personas muertas, entre ellas una mujer y dos hombres, dejó un ataque armado registrado la noche de este jueves 3 de septiembre en los límites de la Colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán.

El reporte fue atendido por la central de emergencias C4 a las 20:15 horas, movilizando de inmediato a las corporaciones de seguridad.

Inicialmente, en los primeros reportes se manejó que se registró el lanzamiento de un artefacto explosivo, sin embargo, en el lugar se confirmó que fue un ataque a balazos.