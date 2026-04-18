$!Ataque en tortillería deja dos heridos en la colonia CNOP, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas resultaron heridos de bala tras un ataque armado este sábado en una tortillería de la colonia CNOP, al sur de Culiacán.
El establecimiento se ubica sobre la calle Presidente Luis Echeverría, entre las calles Mina de Realito y Mina Guadalupe de los Reyes.
El inmueble donde ocurrió el crimen fue objeto de agresiones directas los días 18 de marzo y 8 de abril de 2025. En la primera fecha fue ataque a balazos, mientras que en la segunda fue prendida en llamas.
La situación fue confirmada luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego aproximadamente a las 18:30 horas de este 18 de abril.
Elementos del Ejército Mexicano encontraron varios casquillos regados por la calle desde el cruce de la calle Presidente Luis Echeverría y la avenida Minas, hasta dos calles adelante, en donde se encuentra el negocio.
Minutos después de los hechos se reportó el ingreso de dos personas heridas de bala a un hospital de Culiacán, ambas lesionadas durante estos acontecimientos.
Como consecuencia del ataque, el inmueble también recibió impactos de bala en su fachada.