$!Ataque en tortillería deja dos heridos en la colonia CNOP, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas resultaron heridos de bala tras un ataque armado este sábado en una tortillería de la colonia CNOP, al sur de Culiacán.

El establecimiento se ubica sobre la calle Presidente Luis Echeverría, entre las calles Mina de Realito y Mina Guadalupe de los Reyes.

El inmueble donde ocurrió el crimen fue objeto de agresiones directas los días 18 de marzo y 8 de abril de 2025. En la primera fecha fue ataque a balazos, mientras que en la segunda fue prendida en llamas.