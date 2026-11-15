$!Ataque en vivienda de la 12 de Mayo deja un hombre sin vida y 4 heridos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida y cuatro personas más resultaron heridas tras un ataque registrado al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Primero de Mayo, en la Colonia 12 de Mayo, en Mazatlán.
Entre las personas lesionadas se encuentra una mujer identificada como Lidia “N”, de 20 años de edad, quien junto con los demás heridos fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Al lugar arribaron ambulancias de diferentes cuerpos de auxilio, entre ellos paramédicos de Bomberos Veteranos, Grupo Cobras y Cruz Roja Mazatlán, quienes brindaron los primeros auxilios y realizaron los traslados.
La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Policías Municipales, Marina y Ejército, quienes resguardaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se ha informado sobre las causas del ataque ni sobre personas detenidas.