$!Ataque en vivienda de la 12 de Mayo deja un hombre sin vida y 4 heridos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida y cuatro personas más resultaron heridas tras un ataque registrado al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Primero de Mayo, en la Colonia 12 de Mayo, en Mazatlán.

Entre las personas lesionadas se encuentra una mujer identificada como Lidia “N”, de 20 años de edad, quien junto con los demás heridos fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.