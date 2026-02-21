$!Ataque en vivienda deja dos muertos y una persona herida en Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas sin vida y una más herida dejó un ataque armado al interior de una vivienda en la colonia Hermanos Flores Magón, en el sector Juntas del Humaya, en Culiacán.

De manera preliminar se informó que la casa donde sucedieron los hechos está por la calle Del Maíz, casi en el entronque con la calle Del Arroz.

Habitantes del sector alertaron sobre las ráfagas de disparos de arma de fuego cerca de las 20:30 horas de este sábado.