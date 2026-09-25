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Violencia

Ataques a balazos dejan tres heridos y daños en una vivienda en Mazatlán

Dos hombres fueron lesionados en la Sánchez Celis, una vivienda fue atacada en la Benito Juárez y una víctima colateral resultó herida por una bala perdida tras la agresión en Colinas del Real
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/09/2026 17:34
25/09/2026 17:34

MAZATLÁN._ Un ataque a balazos y un reporte de disparos se registraron la tarde de este viernes en Mazatlán, con un saldo de tres personas heridas. Estos se suman a otro hecho ocurrido en Colinas del Real, que dejó un muerto y una mujer herida, además de una víctima colateral.

La agresión a balazos se registró en la Calle Pachuca, cerca de la Michoacán, en la Colonia Sánchez Celis, el cual dejó a dos hombres heridos de bala.

Ambos fueron trasladados en una ambulancia de Bomberos Veteranos a recibir atención médica a un hospital.

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Un segundo hecho tuvo lugar en la Calle Montes de Oca casi esquina con la Avenida Insurgentes, en la Colonia Benito Juárez; en este ataque, hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda con un fusil automático, al parecer “cuerno de chivo”, y con una pistola escuadra calibre 9 milimetros, dejando solo daños materiales.

Mientras tanto en la Colonia Buenos Aires, en la periferia de Mazatlán, se localizó a un hombre herido por una bala perdida, tras el ataque registrado en el Fraccionamiento Colinas del Real.

La víctima colateral llegó hasta su casa ubicada en la Calle Arturo Medrano y sus familiares solicitaron una ambulancia. El lesionado fue atendido y trasladado por paramédicos de Bomberos Veteranos a recibir atención médica a un hospital.

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