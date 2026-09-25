$!Ataques a balazos dejan tres heridos y daños en una vivienda en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque a balazos y un reporte de disparos se registraron la tarde de este viernes en Mazatlán, con un saldo de tres personas heridas. Estos se suman a otro hecho ocurrido en Colinas del Real, que dejó un muerto y una mujer herida, además de una víctima colateral.
La agresión a balazos se registró en la Calle Pachuca, cerca de la Michoacán, en la Colonia Sánchez Celis, el cual dejó a dos hombres heridos de bala.
Ambos fueron trasladados en una ambulancia de Bomberos Veteranos a recibir atención médica a un hospital.
Un segundo hecho tuvo lugar en la Calle Montes de Oca casi esquina con la Avenida Insurgentes, en la Colonia Benito Juárez; en este ataque, hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda con un fusil automático, al parecer “cuerno de chivo”, y con una pistola escuadra calibre 9 milimetros, dejando solo daños materiales.
Mientras tanto en la Colonia Buenos Aires, en la periferia de Mazatlán, se localizó a un hombre herido por una bala perdida, tras el ataque registrado en el Fraccionamiento Colinas del Real.
La víctima colateral llegó hasta su casa ubicada en la Calle Arturo Medrano y sus familiares solicitaron una ambulancia. El lesionado fue atendido y trasladado por paramédicos de Bomberos Veteranos a recibir atención médica a un hospital.