$!Ataques a balazos dejan tres heridos y daños en una vivienda en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque a balazos y un reporte de disparos se registraron la tarde de este viernes en Mazatlán, con un saldo de tres personas heridas. Estos se suman a otro hecho ocurrido en Colinas del Real, que dejó un muerto y una mujer herida, además de una víctima colateral.

La agresión a balazos se registró en la Calle Pachuca, cerca de la Michoacán, en la Colonia Sánchez Celis, el cual dejó a dos hombres heridos de bala.

Ambos fueron trasladados en una ambulancia de Bomberos Veteranos a recibir atención médica a un hospital.