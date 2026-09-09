$!Ataques a balazos en Cañadas y Paseo Alameda dejan a dos hombres asesinados en Culiacán

CULIACÁN._ Dos ataques a balazos registrados de manera simultánea dejaron como saldo dos hombres asesinados en distintos puntos de Culiacán durante la noche de este miércoles. El primero de ellos fue confirmado en el sector Paseo Alameda, al norte de la capital, donde un motociclista fue agredido a tiros sobre la Calle Roble, entre el Bulevar Paseo de los Olivos y la Calle Paseo de los Pinos, aproximadamente a las 20:30 horas de este 9 de septiembre.

La víctima circulaba a bordo de una motocicleta gris con sidecar, al momento del ataque vestía una playera roja, pantalón de mezclilla azul oscuro y calzado del mismo color oscuro. Hasta el momento esta persona permanece sin ser identificada. A unos metros del cadáver fueron localizados cerca de seis casquillos percutidos de arma de fuego, los cuales fueron asegurados por las autoridades.

Al mismo tiempo que este atentado ocurrió otro asesinato en el sector Infonavit Cañadas, al interior de un establecimiento tipo minisuper. Ahí murió asesinado a balazos Irving Misael, de 28 años de edad, en el cruce de las calles Sierra de los Frailes y Cerro de la Chiva. Al momento del homicidio, el joven traía puesta una playera manga larga de color gris, y cayó tendido sobre unos costales de comida para perro al interior del establecimiento.