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Violencia

Ataques a balazos en Culiacán dejan a una mujer herida por esquirlas en el sur de la ciudad

Dora Aidé, de 52 años, resultó herida por esquirlas de bala en un brazo durante los ataques armados en las colonias Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, donde hubo daños en tres casas y tres vehículos.
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
23/09/2026 14:26
23/09/2026 14:26

CULIACÁN. _ Una mujer de 52 años resultó herida por esquirlas de bala durante los ataques armados registrados la mañana de este miércoles en las colonias Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, al sur de Culiacán.

Horas más tarde se dio a conocer el reporte del ingreso de una mujer herida por esquirlas de bala a un hospital para recibir atención médica.

La víctima fue identificada como Dora Aidé, quien se trasladó por sus propios medios a un centro médico debido a una lesión en uno de sus brazos. Hasta el momento, se le reporta como la única persona lesionada en estos hechos.

Las agresiones a balazos dejaron impactos en la estructura de tres viviendas, así como daños materiales en tres vehículos estacionados en la zona. Personal de las corporaciones de seguridad acudió a los sectores afectados para resguardar las escenas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer la dinámica de las agresiones y determinar en cuál de los inmuebles se encontraba la afectada al momento de recibir el impacto.

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