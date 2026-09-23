Ataques a balazos en Culiacán dejan a una mujer herida por esquirlas en el sur de la ciudad

CULIACÁN. _ Una mujer de 52 años resultó herida por esquirlas de bala durante los ataques armados registrados la mañana de este miércoles en las colonias Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, al sur de Culiacán.

Horas más tarde se dio a conocer el reporte del ingreso de una mujer herida por esquirlas de bala a un hospital para recibir atención médica.