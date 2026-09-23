Ataques a balazos en Culiacán dejan a una mujer herida por esquirlas en el sur de la ciudad

CULIACÁN. _ Una mujer de 52 años resultó herida por esquirlas de bala durante los ataques armados registrados la mañana de este miércoles en las colonias Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, al sur de Culiacán.
Horas más tarde se dio a conocer el reporte del ingreso de una mujer herida por esquirlas de bala a un hospital para recibir atención médica.
La víctima fue identificada como Dora Aidé, quien se trasladó por sus propios medios a un centro médico debido a una lesión en uno de sus brazos. Hasta el momento, se le reporta como la única persona lesionada en estos hechos.
Las agresiones a balazos dejaron impactos en la estructura de tres viviendas, así como daños materiales en tres vehículos estacionados en la zona. Personal de las corporaciones de seguridad acudió a los sectores afectados para resguardar las escenas.
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer la dinámica de las agresiones y determinar en cuál de los inmuebles se encontraba la afectada al momento de recibir el impacto.