$!Ataques a balazos en Mazatlán dejan un hombre muerto y daños en una vivienda

MAZATLÁN._ Dos atentados a balazos se registraron la tarde de este miércoles 28 de octubre en Mazatlán, con saldo de una persona sin vida.

El primer hecho se registró a las 16:30 horas en la esquina de la calles Francisco Serrano y Gutiérrez Najera, en el Centro de la ciudad, el cual dejó daños a la fachada de una vivienda.