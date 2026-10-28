$!Ataques a balazos en Mazatlán dejan un hombre muerto y daños en una vivienda

MAZATLÁN._ Dos atentados a balazos se registraron la tarde de este miércoles 28 de octubre en Mazatlán, con saldo de una persona sin vida.
El primer hecho se registró a las 16:30 horas en la esquina de la calles Francisco Serrano y Gutiérrez Najera, en el Centro de la ciudad, el cual dejó daños a la fachada de una vivienda.
Mientras que el segundo ataque se registró a las 18:20 horas en el cruce de las calles Quintana Roo y Sinaloa, en la Invasión Lomas del Arroyo, donde un hombre fue asesinado.
Ante el reporte de la emergencia, paramédicos de Bomberos Veteranos arribaron hasta el asentamiento ubicado a espaldas del Fraccionamiento María Antonieta, pero la víctima ya no contaba con signos vitales.