$!Ataques armados contra viviendas en Lomas de Guadalupe y Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Hombres armados atacaron con disparos e incendiaron dos viviendas ubicadas en los sectores Lomas de Guadalupe y Las Quintas, ambos en Culiacán, la mañana de este jueves.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los hechos se registraron cerca de las 7:30 horas, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la ciudad.
En el fraccionamiento Las Quintas, la vivienda afectada se localiza sobre la calle Ciudad de Hermosillo, casi esquina con Tercera de Hermosillo, entre Ciudad Victoria y Ciudad Guadalajara. El inmueble, de dos plantas, presentó daños considerables y en su interior se hallaron dos vehículos calcinados.
Al sitio acudieron cuatro unidades de Bomberos Culiacán, quienes lograron sofocar las llamas con el apoyo y resguardo de elementos del Ejército Mexicano. La zona permanece acordonada en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por estos hechos.
Los ataques ocurren a menos de 24 horas de otros incidentes similares registrados la noche del miércoles, cuando una propiedad campestre en La Higuerita, sindicatura de Culiacancito, y una vivienda en la colonia Emiliano Zapata fueron dañadas de forma intencional. En total, suman cuatro inmuebles incendiados en menos de un día en distintos puntos de la ciudad.
La SSPE informó que el Grupo Interinstitucional mantiene un operativo en curso para ubicar a los responsables y garantizar la seguridad en las zonas afectadas. En redes sociales, la dependencia precisó que las áreas ya fueron aseguradas y que se revisan los domicilios para descartar víctimas.
“La #SSPSinaloa informa que, este 30 de octubre de 2025, se reportaron dos eventos de seguridad en las colonias Lomas de Guadalupe y Las Quintas, en los que se produjeron disparos de arma de fuego contra domicilios. Estos incidentes ya fueron atendidos por el Grupo Interinstitucional y el área es segura. Las autoridades están revisando los inmuebles para descartar víctimas y se ha desplegado un amplio operativo en busca de los responsables”, señala la dependencia estatal a través de redes sociales.