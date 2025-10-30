$!Ataques armados contra viviendas en Lomas de Guadalupe y Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Hombres armados atacaron con disparos e incendiaron dos viviendas ubicadas en los sectores Lomas de Guadalupe y Las Quintas, ambos en Culiacán, la mañana de este jueves. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los hechos se registraron cerca de las 7:30 horas, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la ciudad. En el fraccionamiento Las Quintas, la vivienda afectada se localiza sobre la calle Ciudad de Hermosillo, casi esquina con Tercera de Hermosillo, entre Ciudad Victoria y Ciudad Guadalajara. El inmueble, de dos plantas, presentó daños considerables y en su interior se hallaron dos vehículos calcinados.

Al sitio acudieron cuatro unidades de Bomberos Culiacán, quienes lograron sofocar las llamas con el apoyo y resguardo de elementos del Ejército Mexicano. La zona permanece acordonada en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por estos hechos. Los ataques ocurren a menos de 24 horas de otros incidentes similares registrados la noche del miércoles, cuando una propiedad campestre en La Higuerita, sindicatura de Culiacancito, y una vivienda en la colonia Emiliano Zapata fueron dañadas de forma intencional. En total, suman cuatro inmuebles incendiados en menos de un día en distintos puntos de la ciudad.