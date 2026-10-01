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Violencia

Ataques armados dejan dos muertos en distintos sectores de Mazatlán

Los hechos ocurrieron con apenas algunos minutos de diferencia en las colonias Mazatlán II y Lomas del Ébano; las víctimas no han sido identificadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/10/2026 21:27
01/10/2026 21:27

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos registrados este jueves en las colonias Lomas del Ébano y Mazatlán II.

El primer ataque se registró a las 19:30 horas en la esquina de las calles Bahía de Asunción y Puerto de Bahía San Ángel, de la Colonia Mazatlan II.

En este hecho, un grupo armado atacó a balazos a un hombre que se encontraba en una banqueta y tras la agresión lograron darse a la fuga en un automóvil.

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El ataque de la Colonia Lomas del Ébano se registró a las 19:45 horas en la Calle Pascual Ortiz, casi esquina con Ofelia Guevara.

Según testigos, en esta agresión hombres armados a bordo de motocicletas le dispararon en varias ocasiones a un hombre que se encontraba en la rampa de acceso a una vivienda.

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Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron los reportes de ambas emergencias, pero en los dos casos los baleados ya no contaban con signos vitales.

Las zonas quedaron acordonadas y bajo resguardo de policías municipales y efectivos del Ejército.

Al momento se desconocen las identidades de los occisos.

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