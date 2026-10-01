$!Ataques armados dejan dos muertos en distintos sectores de Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos registrados este jueves en las colonias Lomas del Ébano y Mazatlán II.

El primer ataque se registró a las 19:30 horas en la esquina de las calles Bahía de Asunción y Puerto de Bahía San Ángel, de la Colonia Mazatlan II.

En este hecho, un grupo armado atacó a balazos a un hombre que se encontraba en una banqueta y tras la agresión lograron darse a la fuga en un automóvil.