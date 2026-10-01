$!Ataques armados dejan dos muertos en distintos sectores de Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos registrados este jueves en las colonias Lomas del Ébano y Mazatlán II.
El primer ataque se registró a las 19:30 horas en la esquina de las calles Bahía de Asunción y Puerto de Bahía San Ángel, de la Colonia Mazatlan II.
En este hecho, un grupo armado atacó a balazos a un hombre que se encontraba en una banqueta y tras la agresión lograron darse a la fuga en un automóvil.
El ataque de la Colonia Lomas del Ébano se registró a las 19:45 horas en la Calle Pascual Ortiz, casi esquina con Ofelia Guevara.
Según testigos, en esta agresión hombres armados a bordo de motocicletas le dispararon en varias ocasiones a un hombre que se encontraba en la rampa de acceso a una vivienda.
Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron los reportes de ambas emergencias, pero en los dos casos los baleados ya no contaban con signos vitales.
Las zonas quedaron acordonadas y bajo resguardo de policías municipales y efectivos del Ejército.
Al momento se desconocen las identidades de los occisos.