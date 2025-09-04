Ataques armados en Concordia dejan al menos dos muertos y tres heridos

CONCORDIA._ Dos muertos, entre ellos una mujer joven que quedó afuera de un bar, y tres heridos a balazos, es el saldo de dos ataques armados casi simultáneos en Concordia, registrados este jueves 4 de septiembre.

Se menciona también que podrían ser tres los fallecidos, pero las autoridades de seguridad no han dado datos oficiales.

De acuerdo a información extraoficial, el primer hecho se registró cuando hombres armados dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraba cerca de un bar por la carretera Concordia-Zavala, dejando una mujer muerta y tres heridos, los cuales fueron llevados a recibir atención médica.

Entre los lesionados está una mujer cuyo estado de salud es grave.

El otro hecho se registró por la carretera Concordia-Mesillas, donde un motociclista fue atacado a balazos cuando circulaba en su unidad, el cual falleció.

Se informó de manera extraoficial que el grupo armado se llevó el cadáver y dejó tirada la motocicleta.

En la cabecera de Concordia se encuentra un destacamento militar desde hace semanas.