Ataques armados en hospitales de Culiacán dejan 5 muertos en menos de 24 horas

CULIACÁN._ En menos de 24 horas, Culiacán registró tres ataques armados en hospitales públicos y privados que dejaron un saldo de cinco personas muertas y tres heridas, lo que ha incrementado la tensión y el temor entre la población. El primero de los hechos ocurrió la noche del viernes 29 de agosto frente al Hospital Civil, donde sujetos armados dispararon contra personas que se encontraban en el área de urgencias.

El ataque dejó tres muertos y tres heridos, entre ellos una mujer y una menor de edad. Las víctimas fatales fueron identificadas como Rubén, de 61 años; Jorge Armando, de 32; y José Ramón, de 38. Resultaron heridos Víctor Antonio, de 47; Brianna Amairany, de 13; y Heldia Milena, de 47. La agresión se registró alrededor de las 19:30 horas y se sumó a una jornada violenta que cerró el viernes con 11 homicidios cometidos en distintos puntos de la ciudad. La violencia continuó este sábado, cuando a las 14:00 horas se reportaron disparos dentro de una clínica privada ubicada en la colonia Centro, sobre la calle Mariano Escobedo, entre Vicente Guerrero y Venustiano Carranza.

En el lugar fue asesinado Víctor Manuel, un albañil de 20 años que había ingresado un día antes tras sufrir un ataque armado en la sindicatura de Tepuche. De manera casi simultánea, hombres armados ingresaron al nuevo Hospital General de Culiacán, ubicado sobre la carretera a Imala, disfrazados de médicos.