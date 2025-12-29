$!Ataques armados en la colonia Pemex dejan dos hombres muertos y dos heridos en Culiacán

Dos hombres perdieron la vida y un hombre y una mujer resultaron con lesiones tras ser blanco de ataques con armas de fuego en la colonia Pemex, en hechos registrados con apenas minutos de diferencia en el mismo sector.

La primera agresión se reportó alrededor de las 12:35 horas en la intersección de la calle Guillermo Laveaga y Constituyente Juan de Dios Bojórquez. En ese punto, paramédicos de la Cruz Roja brindaron auxilio a un hombre que presentaba heridas de bala. Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia a un hospital bajo un dispositivo de seguridad de corporaciones policiales.