Ataques armados en Navolato fueron contra inmuebles y no enfrentamientos: Feliciano Castro

CULAICÁN. _ Los hechos violentos registrados la noche del sábado 13 de septiembre en el puerto de Altata no habrían sido resultado de enfrentamientos, sino ataques armados dirigidos contra inmuebles, señaló el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez.

De acuerdo con el funcionario, uno de los ataques se perpetró contra un hotel ubicado en Altata, el cual también fue incendiado. Posteriormente, se reportaron disparos contra las oficinas de la sindicatura del puerto, y un tercer ataque ocurrió en la zona de Isla Cortés, donde sujetos armados dispararon contra la caseta de acceso.

“Todo indica que no hubo enfrentamiento, sino que fueron ataques”, declaró Castro Meléndrez al ser cuestionado sobre la violencia registrada en el municipio de Navolato.

En el hecho ocurrido en Isla Cortés, una mujer, identificada como Arleth “N”, de 30 años resultó gravemente herida y permanece internada en terapia intensiva. Además, una víctima colateral, identificada como Jesamel, quien se desempeñaba como maestra, murió al ser alcanzada por las balas mientras transitaba en su vehículo junto a su esposo y sus dos hijas, de 2 meses y 3 años de edad, quienes resultaron ilesos.