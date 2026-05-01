$!Ataques simultáneos en Culiacán: sujetos armados balean viviendas en Plutarco Elías Calles y Pemex

CULIACÁN. _ Dos domicilios fueron blanco de ataques con proyectiles de arma de fuego de manera casi simultánea durante el mediodía de este viernes 1 de mayo en distintos puntos del sector sur de la ciudad. Los hechos generaron la movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno para atender los reportes ciudadanos. La agresión inicial se registró en la colonia Plutarco Elías Calles. En dicho punto una vivienda de dos plantas resultó con daños en la fachada y cristales después de que personas armadas dispararan en repetidas ocasiones, lo que provocó la destrucción de un barandal de vidrio.

En la zona del ataque quedaron esparcidos diversos casquillos percutidos de armas largas. La estructura del inmueble presenta impactos visibles, principalmente en un cristal polarizado que terminó quebrado por la fuerza de los proyectiles.

Un segundo hecho violento ocurrió en la colonia Pemex, perteneciente al sector Barrancos, específicamente sobre la calle Felipe Ángeles. El ataque se centró en un domicilio de una planta, color blanco, ubicado a un costado de la preparatoria Rafael Buelna de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el sitio se localizó un vehículo que fue impactado contra el portón de la propiedad, el cual también presentaba múltiples orificios causados por disparos. De acuerdo con reportes preliminares, un automóvil con características similares había sido despojado previamente en el mismo sector, por lo que se investiga si fue utilizado para perpetrar la agresión contra el inmueble.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acordonaron ambos perímetros para conservar los indicios encontrados. Personal de la policía investigadora y peritos de la fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para integrar las carpetas de investigación.

Estos hechos se suman a una agresión similar reportada durante la mañana en el sector El Barrio, donde también se registraron daños materiales a una propiedad y a vehículos particulares.

Al sitio arribaron como primeros respondientes elementos del Ejército Mexicano, quienes procedieron a resguardar el perímetro y delimitar el área con cintas amarillas para preservar los indicios. En la fachada de la vivienda se aprecian daños materiales, principalmente en un cristal polarizado que resultó quebrado por los impactos.