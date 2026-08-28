$!Atemoriza cocodrilo de 2 metros a vecinos de la Francisco I. Madero, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Vecinos de la colonia Francisco I. Madero de Mazatlán reportaron la presencia de un cocodrilo de aproximadamente dos metros de largo que habita en un canal pluvial del sector.

El reptil ya se ha atrevido a “pasear” por la calle Arnoldo Millán, que es paralela al mencionado canal. Incluso, los vecinos denuncian que ya se comió un perrito callejero, situación que les provocó temor al pensar que, en lugar de un lomito, pudo haber atacado a un niño.