$!Atemoriza cocodrilo de 2 metros a vecinos de la Francisco I. Madero, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Vecinos de la colonia Francisco I. Madero de Mazatlán reportaron la presencia de un cocodrilo de aproximadamente dos metros de largo que habita en un canal pluvial del sector.
El reptil ya se ha atrevido a “pasear” por la calle Arnoldo Millán, que es paralela al mencionado canal. Incluso, los vecinos denuncian que ya se comió un perrito callejero, situación que les provocó temor al pensar que, en lugar de un lomito, pudo haber atacado a un niño.
Lo anterior motivó a algunas madres de familia a reportar la presencia del reptil ante las dependencias municipales; sin embargo, la respuesta fue que dicha denuncia debe hacerse ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que el cocodrilo se encuentra en su hábitat natural.
El primer avistamiento del reptil ocurrió hace más de 15 días y este jueves nuevamente pudo ser captado, mientras descansaba sobre un montículo de tierra debajo del puente que cruza el canal pluvial sobre la avenida Pino Suárez.