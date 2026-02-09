$!Atentado con explosivo en Seguridad Pública de Escuinapa deja dos heridos y pánico en la zona

La explosión provocó el desalojo del personal administrativo y del gimnasio, mientras fuerzas militares resguardaban el perímetro. Ante el suceso, algunos ciudadanos presentaron crisis nerviosas. Aunque surgieron reportes sobre supuestos incidentes similares en un jardín de niños y en la Asociación Ganadera, las autoridades no confirmaron tales eventos.
Este es el tercer hecho de esta naturaleza en el complejo municipal en lo que va del mes, sumándose a los dos registrados el pasado 2 de octubre.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la explosión de un artefacto en instalaciones municipales de Escuinapa, la cual dejó dos personas lesionadas, quienes se encuentran fuera de peligro. Asimismo, informó que se mantiene un operativo de seguridad para localizar a los responsables de la agresión.
“Actualmente, las fuerzas de seguridad que conforman el Grupo Interinstitucional realizan un operativo para localizar a los responsables”, señala la dependencia.