$!Atentado deja un hombre muerto y una mujer herida dentro de un vehículo en Alturas del Sur, en Culiacán

Un hombre murió y una mujer resultó herida durante un ataque armado registrado la noche de este lunes 22 de junio en el fraccionamiento Alturas del Sur, al sur de Culiacán.

La agresión fue reportada alrededor de las 20:45 horas sobre la calle Monte de la Mesa, entre Cima de los Olivares y Cima de San Pedro, donde las víctimas se desplazaban a bordo de un automóvil color gris.

De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados que viajaban en otra unidad les dieron alcance y les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.