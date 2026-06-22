$!Atentado deja un hombre muerto y una mujer herida dentro de un vehículo en Alturas del Sur, en Culiacán

Un hombre murió y una mujer resultó herida durante un ataque armado registrado la noche de este lunes 22 de junio en el fraccionamiento Alturas del Sur, al sur de Culiacán.
La agresión fue reportada alrededor de las 20:45 horas sobre la calle Monte de la Mesa, entre Cima de los Olivares y Cima de San Pedro, donde las víctimas se desplazaban a bordo de un automóvil color gris.
De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados que viajaban en otra unidad les dieron alcance y les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.
Tras el atentado, el conductor del vehículo quedó sin vida en el asiento del piloto debido a las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Por su parte, la mujer logró descender de la unidad y refugiarse en un domicilio cercano. Sin embargo, presentó lesiones de bala en el tórax y en la barbilla.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y procedieron a asegurar el área, mientras paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron atención a las víctimas.
Los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, mientras que la mujer fue estabilizada y trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, el levantamiento de evidencias y el inicio de las investigaciones para esclarecer el ataque.