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Accidente

Aterriza de emergencia helicóptero en carretera al norte de Mazatlán; sus tripulantes resultan ilesos

El accidente se reportó en la carretera Estatal a Mármol como el lugar del aterrizaje forzoso a dos kilómetros de la comunidad de El Puente de El Quelite
Juvencio Villanueva |
10/06/2026 17:00
10/06/2026 17:00

MAZATLÁN._ Un helicóptero ligero perteneciente a una escuela de aviación, sufrió una falla y sus aspas dejaron de funcionar en pleno entrenamiento; el piloto logró planear y aterrizó sobre los carriles de la Carretera Estatal a Mármol.

El accidente se reportó a los cuerpos de auxilio a las 13:35 horas, indicando la carretera Estatal a Mármol como el lugar del aterrizaje forzoso a dos kilómetros de la comunidad de El Puente de El Quelite.

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Según versiones de los tripulantes, el rotor presentó una falla durante un vuelo de adiestramiento, el rotor dejó de funcionar y gracias a la pericia del piloto, la aeronave ligera logró aterrizar sobre la carpeta asfáltica.

Los tripulantes resultaron ilesos tras el incidente y luego de bajar del helicóptero reportaron su ubicación a la academia de vuelo, para solicitar apoyo y resguardo de las autoridades.

El estudiante que sumaba una hora más de vuelo, se identificó como Orlando “N”, de 19 años de edad.

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