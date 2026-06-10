$!Aterriza de emergencia helicóptero en carretera al norte de Mazatlán; sus tripulantes resultan ilesos

MAZATLÁN._ Un helicóptero ligero perteneciente a una escuela de aviación, sufrió una falla y sus aspas dejaron de funcionar en pleno entrenamiento; el piloto logró planear y aterrizó sobre los carriles de la Carretera Estatal a Mármol.

El accidente se reportó a los cuerpos de auxilio a las 13:35 horas, indicando la carretera Estatal a Mármol como el lugar del aterrizaje forzoso a dos kilómetros de la comunidad de El Puente de El Quelite.