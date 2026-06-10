$!Aterriza de emergencia helicóptero en carretera al norte de Mazatlán; sus tripulantes resultan ilesos

MAZATLÁN._ Un helicóptero ligero perteneciente a una escuela de aviación, sufrió una falla y sus aspas dejaron de funcionar en pleno entrenamiento; el piloto logró planear y aterrizó sobre los carriles de la Carretera Estatal a Mármol.
El accidente se reportó a los cuerpos de auxilio a las 13:35 horas, indicando la carretera Estatal a Mármol como el lugar del aterrizaje forzoso a dos kilómetros de la comunidad de El Puente de El Quelite.
Según versiones de los tripulantes, el rotor presentó una falla durante un vuelo de adiestramiento, el rotor dejó de funcionar y gracias a la pericia del piloto, la aeronave ligera logró aterrizar sobre la carpeta asfáltica.
Los tripulantes resultaron ilesos tras el incidente y luego de bajar del helicóptero reportaron su ubicación a la academia de vuelo, para solicitar apoyo y resguardo de las autoridades.
El estudiante que sumaba una hora más de vuelo, se identificó como Orlando “N”, de 19 años de edad.