Aterrizaje de emergencia en Mazatlán-Culiacán fue por combustible, según SSPE

CULIACÁN. _ El aterrizaje de emergencia de una avioneta tipo Cessna sobre la autopista Mazatlán-Culiacán registrado la tarde de este jueves se debió a falta de combustible.

La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), Verona Hernández Valenzuela dio a conocer que la aeronave no presentó mayor problema en su operación.

Añadió que los reportes preliminares indican que la aeronave partió desde el estado de Baja California con destino hacia Mazatlán.

“Se trató, al parecer de falta de combustible y se vieron obligador a descender. Era una avioneta procedente de Baja California con destino a Mazatlán. Fue una situación técnica de falta de combustible, la parecer la avioneta volvió a salir”, explicó Hernández Valenzuela.

El aterrizaje de emergencia se dio sobre un tramo de la carretera donde no circulaban automóviles. El piloto se declaró ileso y rindió su testimonio ante agentes de la Guardia Nacional, quienes auxiliaron al piloto.