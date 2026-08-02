$!Atiende DIF Culiacán a don José Alfonso, damnificado tras incendio de su casa en Tierra Blanca

Luego del incidente que provocó el incendio y pérdida de su vivienda y pertenencias, el Sistema DIF Culiacán atendió a José Alfonso Rodríguez, adulto mayor damnificado y vecino de la colonia Tierra Blanca.

Este domingo, cerca de las 13:40 horas, el señor dejó una olla con frijoles en la estufa y salió para ayudarle a su madre a mover unas cosas, y en ese lapso, se propagó el fuego y la vivienda tipo choza en donde residía, terminó cubierta por las llamas.

En su intento por rescatar algunas pertenencias e identificaciones que usa para acceder a programas sociales, José Alfonso resultó con una herida por quemadura en la espalda.