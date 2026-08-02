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Incendio

Atiende DIF Culiacán a don José Alfonso, damnificado tras incendio de su casa en Tierra Blanca

El señor dejó una olla con frijoles en la estufa y salió para ayudarle a su madre a mover unas cosas, y en ese lapso, se propagó el fuego y la vivienda terminó cubierta por las llamas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/08/2026 22:09
02/08/2026 22:09

Luego del incidente que provocó el incendio y pérdida de su vivienda y pertenencias, el Sistema DIF Culiacán atendió a José Alfonso Rodríguez, adulto mayor damnificado y vecino de la colonia Tierra Blanca.

Este domingo, cerca de las 13:40 horas, el señor dejó una olla con frijoles en la estufa y salió para ayudarle a su madre a mover unas cosas, y en ese lapso, se propagó el fuego y la vivienda tipo choza en donde residía, terminó cubierta por las llamas.

En su intento por rescatar algunas pertenencias e identificaciones que usa para acceder a programas sociales, José Alfonso resultó con una herida por quemadura en la espalda.

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“Por lo que se acordó su traslado a las instalaciones del Sistema DIF Bienestar Culiacán para recibir atención médica, curaciones, medicamento y apoyo asistencial, consistente en despensas, colchonetas y cualquier otro respaldo que requiera”, informó el Ayuntamiento de Culiacán.

“Durante la visita, personal de la Dirección Operativa y del Departamento de Trabajo Social confirmó que la vivienda registró pérdida total a consecuencia del incendio”, detalla el Gobierno Municipal.

Respecto a los restos del hogar del señor, la Dirección de Servicios Públicos del municipio hará labores de limpieza del terreno, y las acciones necesarias para contribuir a su restablecimiento.

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