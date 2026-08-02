$!Atiende DIF Culiacán a don José Alfonso, damnificado tras incendio de su casa en Tierra Blanca

Luego del incidente que provocó el incendio y pérdida de su vivienda y pertenencias, el Sistema DIF Culiacán atendió a José Alfonso Rodríguez, adulto mayor damnificado y vecino de la colonia Tierra Blanca.
Este domingo, cerca de las 13:40 horas, el señor dejó una olla con frijoles en la estufa y salió para ayudarle a su madre a mover unas cosas, y en ese lapso, se propagó el fuego y la vivienda tipo choza en donde residía, terminó cubierta por las llamas.
En su intento por rescatar algunas pertenencias e identificaciones que usa para acceder a programas sociales, José Alfonso resultó con una herida por quemadura en la espalda.
“Por lo que se acordó su traslado a las instalaciones del Sistema DIF Bienestar Culiacán para recibir atención médica, curaciones, medicamento y apoyo asistencial, consistente en despensas, colchonetas y cualquier otro respaldo que requiera”, informó el Ayuntamiento de Culiacán.
“Durante la visita, personal de la Dirección Operativa y del Departamento de Trabajo Social confirmó que la vivienda registró pérdida total a consecuencia del incendio”, detalla el Gobierno Municipal.
Respecto a los restos del hogar del señor, la Dirección de Servicios Públicos del municipio hará labores de limpieza del terreno, y las acciones necesarias para contribuir a su restablecimiento.