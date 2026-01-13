Atiende Policía Municipal de Mazatlán llamado y recupera camioneta con reporte de robo

En atención a un reporte realizado a los números de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron y recuperaron una camioneta de modelo reciente que contaba con reporte de robo vigente.

De acuerdo con un comunicado de la SSPM, el hallazgo se registró en el área de estacionamiento de un restaurante ubicado sobre la avenida Camarón Sábalo, donde fue localizada una camioneta marca Chevrolet, color blanco.

Según la información proporcionada por personas del lugar, el vehículo se encontraba abandonado desde hacía aproximadamente tres días y desconocían la identidad de su propietario.

Siguiendo los protocolos de actuación policial, los agentes verificaron el número de serie de la unidad en las bases de datos correspondientes, confirmando que contaba con reporte de robo activo.

La camioneta fue asegurada y trasladada a los patios de la pensión correspondiente, quedando a disposición de la Vicefiscalía Regional Zona Sur, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y realizará los trámites legales para su posterior entrega a quien acredite la propiedad.