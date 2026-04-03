$!Atienden 35 casos de picaduras de ‘quemadores’ en playas de Mazatlán en menos de una hora

MAZATLÁN._ Una jornada de intensa actividad fue la que vivieron los cuerpos de emergencia en el puerto este Viernes Santo, al registrar un total de 35 atenciones por picaduras de “quemadores” en menos de una hora, principalmente niños. Los casos se registraron a lo largo de la franja costera, siendo Playa Norte, a la altura del Monumento al Pescador, donde se tuvo mayor incidencia. Así lo dio a conocer el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, Saúl Robles Chávez, quien destacó que en un lapso aproximado de una hora se atendieron 35 menores de edad con lesiones provocadas por estos organismos marinos, de los cuales, cuatro requirieron ser trasladados a recibir atención médica especializada.

Robles Chávez comentó que la situación obligó a desplegar un operativo coordinado entre elementos de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y el Escuadrón de Salvamento Acuático, quienes trabajaron de manera conjunta para atender la emergencia y evitar que el número de afectados aumentara. “Se ha presentado sobre todo en el área de Avenida del Mar, muchos, muchos picados por quemadores. En el Monumento al Pescador, hace aproximadamente como una hora y media, se atendieron 35 niños y 4 fueron trasladados”, comentó. “Todas estas atenciones fueron en coordinación con Protección Civil, Cruz Roja y los bomberos que están de guardia en ese punto”, añadió. De acuerdo con el comandante, el fenómeno se concentró particularmente en la zona de la Avenida del Mar, donde el flujo constante de visitantes, propio del periodo vacacional, coincidió con condiciones climáticas que favorecen la llegada de “quemadores” a la orilla del mar.

Ante la recurrencia de los casos en un periodo tan corto, las autoridades decidieron reforzar las acciones preventivas con acercamientos directos con bañistas para informar sobre la situación y emitir recomendaciones claras. Dichas pláticas, sumadas a la presencia constante de los cuerpos de auxilio, permitieron contener el problema y reducir de forma inmediata la incidencia de nuevos casos. “Al ver que el problema era recurrente, decidimos apoyar a la Policía Acuática con acercamiento a la ciudadanía y pláticas preventivas, lo que hizo que disminuyera inmediatamente la cantidad de niños picados”, declaró. “Estos llegan sobre todo es por el viento, que a esta hora empieza a empujar hacia la orilla a los quemadores. Es un tema que tenemos que estar previniendo con pláticas de acercamiento a la gente y por la cantidad de personas en las playas, la Policía Acuática no se daba abasto y tuvimos que coordinarnos con ellos”. Robles Chávez comentó que los menores de edad continúan siendo el grupo más vulnerable ante este tipo de situaciones, por lo que hizo un llamado a padres de familia y tutores a extremar precauciones y mantenerse atentos ante cualquier indicio de riesgo. Asimismo, reiteró la importancia de respetar el sistema de banderas instalado en las playas que tienen como función un mecanismo preventivo clave, donde la bandera roja indica no ingresar al mar por condiciones peligrosas, la amarilla advierte sobre la presencia de corrientes fuertes, mientras que la blanca señala la presencia de “quemadores” en el área.