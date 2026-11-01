Atienden a menor extraviado durante operativo en panteones este domingo en Culiacán

Durante el operativo de seguridad y auxilio en panteones de Culiacán, un menor de edad se extravió y fue atendido por personal de Protección Civil este domingo 1 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM) informó que el menor vendía donas dentro del panteón 21 de Marzo junto con su papá, y lo perdió de vista entre la multitud.

El joven solicitó apoyo a policías municipales que estaban cerca, y estos lo canalizaron al área de Información Ciudadana, hasta que finalmente ubicaron al padre del niño.