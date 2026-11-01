Atienden a menor extraviado durante operativo en panteones este domingo en Culiacán

Durante el operativo de seguridad y auxilio en panteones de Culiacán, un menor de edad se extravió y fue atendido por personal de Protección Civil este domingo 1 de noviembre.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM) informó que el menor vendía donas dentro del panteón 21 de Marzo junto con su papá, y lo perdió de vista entre la multitud.
El joven solicitó apoyo a policías municipales que estaban cerca, y estos lo canalizaron al área de Información Ciudadana, hasta que finalmente ubicaron al padre del niño.
Como parte del operativo por el Día de los Angelitos y el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre, se mantienen desplegados agentes de seguridad pública en los diversos panteones de la ciudad.
La presencia oficial se despliega en los panteones del Ejido Emancipación, Los Becos, El Cartisal, Baila, La Higuera del Salado, Osos Viejo, Pueblos Unidos, Jardín Guadalupano, Bacurimí, San Francisco, Tacuichamona; 21 de Marzo, San Lorenzo, La Guamuchilera, Pueblo Nuevo, en Costa Rica; Ejido El Corazón; Jardín Guadalupano; Los Vasitos; Tabalá, así como en la zona urbana de Culiacán.