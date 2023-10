Autoridades de seguridad atendieron un supuesto reporte de asalto de un grupo armado a los ocupantes de un autobús foráneo de pasajeros al sur de Sinaloa, en los límites con Nayarit las primeras horas del sábado, pero no encontraron nada, no se comprobó y no hubo ninguna denuncia formal, confirmó el Comandante del Octavo Batallón de Infantería, Coronel Óscar Zavala Barrera.

”Sí tuvimos conocimiento, se envió gente a atender la denuncia, cuando llegaron las autoridades no pudimos localizar a los agresores o a los presuntos delincuentes que pudieran ser, afortunadamente no hubo daños qué lamentar”, añadió Zavala Barrera.

Lo anterior a pregunta expresa en entrevista ante personal de medios de comunicación de que presuntamente un grupo de personas armadas retuvo durante cerca de cuatro horas a un autobús de pasajeros del transporte público federal al sur de Escuinapa, en los límites con Nayarit para asaltar a sus ocupantes.

El Coronel de Infantería agregó que además de este reporte en esa zona ha habido algunas denuncias, sin embargo, han sido falsas, pero se atienden todas las denuncias de manera inmediata, cuando el Centro de Control Cómputo y Comando (C-4) las sube a la red de inmediato, o cuando hay una denuncia por parte de la ciudadanía se acude, pero se llega y se encuentra todo tranquilo.

”Afortunadamente llegamos a tiempo, las autoridades se movilizan y se ha mantenido la tranquilidad en el sur de Sinaloa”, expresó.

Dio a conocer que el reporte que se recibió era que se estaba cometiendo un asalto, pero cuando llegaron las autoridades no encontraron nada, por lo que no se comprobó el hecho y no hubo ninguna denuncia formal, el tránsito estaba normal.

También dijo que todas las áreas son complicadas en materia de seguridad y más en la noche, el andar en las brechas, pero hasta ahorita se ha trabajado con gente ahí en Escuinapa donde está la Guardia Nacional, personal del Ejército y hasta ahorita ha estado en calma.

Recomendó a las personas que viajen en horas luz, que eviten la oscuridad y sobre todo que eviten viajar a altas horas de la noche, a veces es complicado que no lleven dinero en efectivo.

”Pero sí la recomendación sería por parte del Ejército que no viajen en la madrugada, en las horas ya de alta obscuridad”, expresó el Coronel Zavala Barrera.