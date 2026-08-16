Atribuyen cierre de acceso en Agua Verde a hallazgo de explosivos; horas más tarde se realizan detonaciones controladas

ROSARIO._ De manera extraoficial se atribuyó el cierre de los accesos por parte de elementos de La Marina a la sindicatura de Agua Verde el hallazgo de explosivos en una vivienda en la comunidad de Cajón Ojo de Agua 2 “El Cerro”, horas más tarde se informó se realizaron detonaciones controladas.

De acuerdo a vecinos el cierre se dio alrededor de las 19:00 horas, en el carril procedente de la cabecera se dio a la altura de la gasolinera que está a las afueras del Cerro, y en el sentido contrario en la salida a la zona de la playa.

De acuerdo a testigos se indicó que el hallazgo de los explosivos se dio en una vivienda de Cajón Ojo de Agua 2, “El Cerro”, en la zona cercana al estadio.

Trascendió que desde temprana hora se dio la presencia de los elementos de La Marina quien por medio de megáfonos exhortaban a las familias a resguardarse en sus hogares.

Debido al cierre de la circulación que se extendió por más de cuatro horas, propició que se acumulará un gran número de vehículos en ambos extremos de la sindicatura pesquera, tanto por trabajadores como bañistas que retornaban de la zona de playa.

Fue alrededor de las 21:00 horas que se inició con explosiones controladas por parte de las autoridades, hasta el momento se contaron tres.