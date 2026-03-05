$!Aumenta presencia de Guardia Nacional en el Malecón Viejo de Culiacán por hechos violentos recientes

CULIACÁN. _ Operativos y vigilancia permanente se han desplegado durante las últimas semanas en el bulevar Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo de Culiacán, tras los recientes hechos violentos registrados en la capital sinaloense. Desde tempranas horas, elementos de la Guardia Nacional se mantienen apostados sobre la banqueta del Malecón Viejo realizando labores de disuasión y vigilancia, principalmente en el Puente Bimodal, que conecta con una plaza comercial ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

En este punto, los efectivos federales resguardan el acceso al puente con el objetivo de brindar mayor seguridad a los ciudadanos que diariamente transitan por el área, entre ellos estudiantes, trabajadores y personas que acuden a la zona para realizar actividades recreativas o ejercicio.

Peatones y trabajadores del sector señalaron que la presencia de las autoridades ha sido constante durante las últimas semanas. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los elementos realizan recorridos a pie y en patrullas, principalmente durante las tardes y noches, cuando se intensifica la vigilancia.

“Sobre todo en la noche es cuando hay más; a veces se colocan en sus patrullas y no nos dejan pasar a gusto”, comentó un empleado de vigilancia del sector.

Mientras algunos ciudadanos consideran que la presencia de fuerzas de seguridad genera mayor tranquilidad, otros señalan que la población se ha acostumbrado al contexto de violencia que se vive en la ciudad y continúa con sus actividades cotidianas.

“Sí, nos hemos enterado de que a veces ha habido muertes, pero ya no tenemos tanto miedo de salir a la calle”, indicó un joven estudiante.

Este despliegue de seguridad ocurre en medio del contexto de violencia que enfrenta Culiacán, donde en los últimos meses se ha registrado un incremento en hechos violentos relacionados con la pugna interna del Cártel de Sinaloa, conflicto que se intensificó desde el 9 de septiembre de 2024.

Tan solo en el último mes, sobre el Paseo Niños Héroes (Malecón Viejo) se han registrado dos hechos de alto impacto: el ataque armado contra los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido el pasado 28 de enero, así como el asesinato de Julio César, acordeonista de un grupo norteño, el 25 de febrero.