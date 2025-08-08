$!Auto arrolla a pareja en la Avenida del Mar, en Mazatlán; mujer queda prensada

MAZATLLÁN._ Un conductor perdió el control de su auto y arrolló a una pareja que caminaba sobre la banqueta de la Avenida del Mar, en Mazatlán; la mujer sufrió lesiones graves en una de sus piernas.

El accidente se reportó a las 17:30 horas de este viernes y tuvo lugar en la esquina de la Avenida del Mar y Ferrusquilla, en la colonia Palos Prietos.

El automóvil Nissan Versa circulaba de sur a norte cuando por causas desconocidas su conductor perdió el control del volante e invadió la banqueta, donde atropelló a dos peatones, un hombre y una mujer.