$!Auto arrolla a pareja en la Avenida del Mar, en Mazatlán; mujer queda prensada

MAZATLLÁN._ Un conductor perdió el control de su auto y arrolló a una pareja que caminaba sobre la banqueta de la Avenida del Mar, en Mazatlán; la mujer sufrió lesiones graves en una de sus piernas.
El accidente se reportó a las 17:30 horas de este viernes y tuvo lugar en la esquina de la Avenida del Mar y Ferrusquilla, en la colonia Palos Prietos.
El automóvil Nissan Versa circulaba de sur a norte cuando por causas desconocidas su conductor perdió el control del volante e invadió la banqueta, donde atropelló a dos peatones, un hombre y una mujer.
Tras el impacto, el auto quedó embancado sobre la acera y la mujer arrollada quedó prensada entre el pavimento y el vehículo.
Sorristas de Cruz Roja y paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y realizaron maniobras para rescatar a la víctima.
Ya liberada, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General para su atención médica.
Agentes de Tránsito Municipal y elementos de Proximidad Social de la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos.