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Accidente

Auto choca contra ‘ranchobús’ en crucero del Libramiento Colosio y Clouthier en la Flores Magón, en Mazatlán

El conductor del automóvil Nissan Versa circulaba sobre la Clouthier y al parecer no se percató del rojo del semáforo y fue impactado por el autobús foráneo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/09/2026 11:29
12/09/2026 11:29

MAZATLÁN._ Un aparatoso choque entre un automóvil y un autobús Rojo de Concordia se registró la mañana de este sábado, en el cruce del Libramiento Luis Donaldo Colosio y la avenida Manuel J. Clouthier.

El accidente se reportó a los cuerpos de emergencia a las 07:10 horas, bajo el conocido como Paso Superior del Conchi, en la colonia Flores Magón.

Según testigos, el conductor del automóvil Nissan Versa circulaba sobre la Clouthier y al parecer no se percató del rojo del semáforo y fue impactado por el autobús foráneo, el choque causó aparatosos daños al sedán y en menor medida se vio afectada la defensa del transporte.

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El conductor del sedán y una acompañante sufrieron lesiones leves tras el impacto y fueron valorados por Socorristas de Cruz Roja en el lugar, pero sus lesiones y excoriaciones fueron leves y no ameritaron el traslado a un hospital.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

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