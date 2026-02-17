$!Auto embiste a dos hombres que hacían ejercicio por la carretera Los Mochis-El Fuerte; uno fallece

EL FUERTE. _ Lo que inició como una rutina matutina de ejercicio para dos vecinos de la sindicatura de Mochicahui, terminó en una tragedia la mañana de este martes 17 de febrero de 2026, luego de que fueran embestidos violentamente por un automóvil cuyo conductor perdió el control del volante.
El saldo del fatal accidente registrado sobre la carretera estatal Los Mochis-El Fuerte fue de una persona sin vida en el lugar de los hechos y otra más con lesiones de gravedad, quien lucha por su recuperación en un nosocomio.
En el sitio, las autoridades identificaron al fallecido como Sergio “O”, de 53 años de edad, quien tenía su domicilio en la comunidad de Mochicahui. De la persona lesionada no se proporcionaron generales, únicamente se confirmó que es un varón que acompañaba al hoy occiso.
De acuerdo con la información preliminar y versiones de testigos, el accidente ocurrió cuando ambas personas caminaban y se ejercitaban a la orilla de la rúa estatal.
Cuando por causas desconocidas el conductor de un automóvil marca Chevrolet, línea Aveo, de color azul y modelo reciente, perdió el control de la unidad provocando que el vehículo se salió de su carril y se proyectó directamente hacia el acotamiento donde transitaban los peatones, arrollándolos y lanzándolos contra la cinta asfáltica debido a la fuerza del impacto.
Automovilistas que pasaban por la zona alertaron al número de emergencias 911. En cuestión de minutos, paramédicos de la Cruz Roja, Delegación Los Mochis, arribaron al lugar y procedieron a brindar los primeros auxilios al sobreviviente, quien tras ser estabilizado fue trasladado de urgencia al Hospital General de Los Mochis. Lamentablemente, al revisar a Sergio “O”, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los traumatismos sufridos.
Elementos de Tránsito y de la Policía Municipal acordonaron la zona para evitar otro percance y preservar la escena. Más tarde, agentes de investigación y peritos de la Vicefiscalía Regional Zona Norte se hicieron cargo del levantamiento de evidencias para deslindar responsabilidades sobre el conductor del Aveo quien se retiró del lugar con rumbo desconocido dejando abandonada la unidad y a las víctimas.
Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a una casa funeraria en Los Mochis para la práctica de la necropsia de ley y para su posterior entrega a los deudos.