$!Auto embiste a dos hombres que hacían ejercicio por la carretera Los Mochis-El Fuerte; uno fallece

EL FUERTE. _ Lo que inició como una rutina matutina de ejercicio para dos vecinos de la sindicatura de Mochicahui, terminó en una tragedia la mañana de este martes 17 de febrero de 2026, luego de que fueran embestidos violentamente por un automóvil cuyo conductor perdió el control del volante.

El saldo del fatal accidente registrado sobre la carretera estatal Los Mochis-El Fuerte fue de una persona sin vida en el lugar de los hechos y otra más con lesiones de gravedad, quien lucha por su recuperación en un nosocomio.

En el sitio, las autoridades identificaron al fallecido como Sergio “O”, de 53 años de edad, quien tenía su domicilio en la comunidad de Mochicahui. De la persona lesionada no se proporcionaron generales, únicamente se confirmó que es un varón que acompañaba al hoy occiso.