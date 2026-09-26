$!Auto queda varado bajo el agua en El Vallado tras lluvia en Culiacán

CULIACÁN._ Un automóvil quedó varado en medio de una calle inundada en la Colonia El Vallado, en Culiacán, luego de la intensa lluvia registrada la noche de este sábado. El vehículo compacto, de color plata, quedó prácticamente cubierto por el agua, que alcanzó más de la mitad de su altura.

Las luces permanecían encendidas mientras dos personas intentaban empujarlo para retirarlo de la zona inundada. La lluvia provocó que el nivel del agua aumentara rápidamente en la vialidad, cubriendo parte de las banquetas y dificultando el paso de vehículos y peatones frente a las viviendas del sector.