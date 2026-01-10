$!Auto se sale de la carretera tras ser impactado por camioneta en la Villa Unión-Walamo

MAZATLÁN._ Un automóvil se salió de la carpeta asfáltica tras ser impactado por una camioneta que circulaba a exceso de velocidad en la carretera estatal Villa Unión-Walamo.
El percance vial se reportó a las autoridades a las 13:50 horas y tuvo lugar a 50 metros del crucero del ferrocarril.
El propio conductor del automóvil Dodge Atittude dijo desconocer qué vehículo lo impactó en el costado izquierdo y lo proyectó hacia afuera de la carpeta asfáltica.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar del accidente para brindar los primeros auxilios al conductor, pero a pesar de los aparatosos daños de. su vehículo, no ameritó atención médica.
De la camioneta y el conductor presunto responsable del accidente se desconocen más datos, pero trascendió que dicha unidad era perseguida por patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que hasta el momento no ha sido confirmado por las fuerzas federales.