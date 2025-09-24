$!Auto se sale del camino tras chocar con camión en la carretera Internacional de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un automóvil salió del camino y quedó embancado al filo del acotamiento, luego de impactarse contra un camión tipo torton en el crucero de la carretera Internacional, a la altura de la colonia La Sirena.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:15 horas. Según el conductor del camión, él circulaba por la avenida Francisco Madero Herrera y, al incorporarse al carril izquierdo de la carretera Internacional, fue impactado en el costado derecho por un vehículo Nissan Sentra que transitaba de norte a sur.