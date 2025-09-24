$!Auto se sale del camino tras chocar con camión en la carretera Internacional de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un automóvil salió del camino y quedó embancado al filo del acotamiento, luego de impactarse contra un camión tipo torton en el crucero de la carretera Internacional, a la altura de la colonia La Sirena.
El accidente ocurrió alrededor de las 11:15 horas. Según el conductor del camión, él circulaba por la avenida Francisco Madero Herrera y, al incorporarse al carril izquierdo de la carretera Internacional, fue impactado en el costado derecho por un vehículo Nissan Sentra que transitaba de norte a sur.
Tras el choque, el conductor del auto perdió el control del volante y salió proyectado hacia un costado de la carpeta asfáltica. El vehículo quedó embancado al borde del acotamiento, lo que evitó que cayera por un desnivel a un costado de la vía.
Paramédicos de Bomberos Veteranos, con base en El Castillo, acudieron al lugar y atendieron a los ocupantes, quienes se encontraban aturdidos pero sin lesiones que requirieran traslado hospitalario.
Elementos de Tránsito Municipal resguardaron la zona mientras llegaban agentes de la Guardia Nacional, quienes quedaron a cargo del parte informativo y del deslinde de responsabilidades.