Auto termina con daños aparatosos tras chocar contra muro de contención en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un automóvil se impactó contra el muro de contención central de la carretera Internacional; los ocupantes resultaron ilesos y solo se reportan cuantiosos daños materiales.

El accidente se reportó a las 20:50 horas, en los carriles de sur a norte de la carretera Internacional México 15, bajo el puente del Distribuidor Vial Aeropuerto.

El automóvil Chrysler 300 circulaba de sur a norte sobre la rúa y por causas desconocidas el conductor perdió el control del volante y se impactó primero contra el muro de contención y ya sin control se impactó contra el muro de concreto del puente intravehicular.

Paramédicos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo llegaron al lugar, pero los ocupantes del vehículo siniestrado no ameritaron atención médica.

La zona fue abanderada por agentes de la Guardia Nacional, quienes se encargaron del parte de hechos y coordinaron las acciones para que una grúa remolcara el auto a la Pensión Federal.