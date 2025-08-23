Auto vuelca en el Puente El Baluarte de la autopista Durango-Mazatlán; hay tres heridos

CONCORDIA._ La volcadura de un automóvil sedán en el Puente El Baluarte de la autopista Durango-Mazatlán, dejó saldo de tres personas heridas.

El accidente se registró a las 09:20 horas, en el kilómetro 157+500 de la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del Puente El Baluarte en el municipio de Concordia.

Al parecer por velocidad inmoderada, el conductor del automóvil Chevrolet sedan perdió el control del volante y chocó contra el barandal de contención del puente. Dos menores y un adulto que viajaban en el vehículo resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladados a un hospital de El Salto Durango.

La circulación en el sentido hacia Mazatlán se vio afectada por el vehículo volcado pero agentes de la Guardia Nacional y personal de Capufe desfogaron el tráfico luego del traslado de los heridos.