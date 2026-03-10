Auto vuelca en la Carretera Internacional al sur de Mazatlán y deja un lesionado

MAZATLÁN._ Un automóvil quedó volcado sobre la Carretera Internacional luego que su conductor perdió el control en la conocida como la curva de la termoeléctrica.

El accidente se reportó a las 7:00 horas y tuvo lugar en la carretera Internacional a la altura de la Termoeléctrica José Aceves Pozos.

Según versiones, el conductor del automóvil Volkswagen Vento que circulaba de norte a sur, perdió el control del volante al tomar la curva al parecer con velocidad inmoderada; invadió el camellón central donde derribó una luminaria y terminó volcado en el carril contrario al que circulaba.

Paramédicos de Bomberos Veteranos y de Protección Civil llegaron al lugar y extrajeron al conductor que había quedado atrapado al interior del vehículo volcado.

Luego de valorar sus lesiones, trasladaron al accidentado al Hospital Margarita Maza de Juárez, donde es derechohabiente, ya que es agente activo de la Policía Municipal.

Policías Carreteros de la Guardia Nacional se encargaron del peritaje y del parte de hechos.