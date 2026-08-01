$!Auto vuelca tras chocar contra muro de contención de la carretera Internacional al sur, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un auto terminó volcado tras chocar contra el muro de contención central de la carretera Internacional México 15, a la altura del Ejido El Castillo.

La volcadura se registró a las 11:30 horas de este sábado 1 de agosto en los carriles al norte de dicha vialidad.

El automóvil circulaba de sur a norte cuando, por causas desconocidas, su conductor perdió el control del volante y chocó contra los pesados bloques de concreto instalados sobre el camellón central, por lo que quedó volcado a 50 metros de distancia.