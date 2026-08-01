Seguridad
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Accidente

Auto vuelca tras chocar contra muro de contención de la carretera Internacional al sur, en Mazatlán

El conductor, de nombre Jesús, resultó con probable fractura en una pierna y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica
Noroeste/Redacción
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01/08/2026 19:28
01/08/2026 19:28

MAZATLÁN._ Un auto terminó volcado tras chocar contra el muro de contención central de la carretera Internacional México 15, a la altura del Ejido El Castillo.

La volcadura se registró a las 11:30 horas de este sábado 1 de agosto en los carriles al norte de dicha vialidad.

El automóvil circulaba de sur a norte cuando, por causas desconocidas, su conductor perdió el control del volante y chocó contra los pesados bloques de concreto instalados sobre el camellón central, por lo que quedó volcado a 50 metros de distancia.

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Su conductor y único ocupante del vehículo resultó con probable fractura en la pierna derecha; paramédicos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo le colocaron una férula de tracción y lo trasladaron a un hospital.

El accidentado se identificó como Jesús “N”, de 42 años de edad.

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