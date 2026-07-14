$!Autobús de pasajeros choca en la autopista Durango-Mazatlán; dos personas quedan heridas y atrapadas

MAZATLÁN. _ Dos pasajeros lesionados fue el saldo de un accidente registrado la tarde de este martes, luego de que un autobús de pasajeros se impactara contra un muro de contención metálico en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Villa Unión.

El percance ocurrió alrededor de las 13:00 horas, en el kilómetro 229 de la supercarretera, cerca del ejido Caleritas.