$!Autobús de pasajeros choca en la autopista Durango-Mazatlán; dos personas quedan heridas y atrapadas

MAZATLÁN. _ Dos pasajeros lesionados fue el saldo de un accidente registrado la tarde de este martes, luego de que un autobús de pasajeros se impactara contra un muro de contención metálico en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Villa Unión.
El percance ocurrió alrededor de las 13:00 horas, en el kilómetro 229 de la supercarretera, cerca del ejido Caleritas.
De acuerdo con los primeros reportes, por causas que aún no han sido determinadas, el conductor perdió el control de la unidad y se estrelló contra la barrera de contención.
A consecuencia del impacto, dos pasajeros quedaron atrapados entre los asientos, por lo que fueron rescatados por elementos de Bomberos Veteranos de Villa Unión y personal de Protección Civil.
Tras ser liberados, ambos lesionados fueron trasladados al Hospital Rural IMSS-Bienestar de Villa Unión para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.
Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, resguardaron el área, realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron la circulación vehicular mientras se efectuaban las labores de auxilio y el retiro de la unidad siniestrada.