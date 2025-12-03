$!Autobús de transporte de personal se incendia en la Supercarretera Durango–Mazatlán

Un autobús utilizado para el transporte de personal fue consumido por las llamas la tarde de este miércoles en la Supercarretera Durango–Mazatlán, a la altura de la comunidad de Copala, en Concordia, sin que se registraran personas lesionadas.
El siniestro ocurrió alrededor de las 13:40 horas, a la altura del kilómetro 193 de la vía, según informes oficiales.
De acuerdo con el conductor, la unidad comenzó a perder potencia mientras avanzaba, al mismo tiempo que desprendía humo desde la zona del motor. Ante la situación, logró orillarse sobre el acotamiento para revisar el problema; sin embargo, el fuego se propagó rápidamente y en cuestión de minutos envolvió por completo el vehículo, impidiendo cualquier intento de control.
El chofer resultó ileso y únicamente se reportaron daños materiales, incluido la pérdida total del autobús.
Al llamado de emergencia acudieron rescatistas de Caminos y Puentes Federales (Capufe), elementos del cuerpo de Bomberos de Concordia y agentes carreteros de la Guardia Nacional, quienes trabajaron para sofocar el incendio y asegurar la zona.