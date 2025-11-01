$!Automóvil choca contra árbol y derriba portón de una casa del fraccionamiento Lomas de Mazatlán

MAZATLÁN._ El portón de una casa fue derribado por un auto tras chocar contra un árbol la mañana de este sábado, en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán; hay dos lesionados.

El accidente fue reportado a los cuerpos de emergencia a las 06:10 horas y tuvo lugar sobre la calle Sierra Rumorosa casi esquina con la Avenida Paseo Lomas de Mazatlán, del fraccionamiento Lomas de Mazatlán.

Al parecer, el conductor de un automóvil Chrysler PT Cruiser, que circulaba sobre la avenida Paseo Lomas de Mazatlán, no aminoró la velocidad al virar hacia la calle Sierra Rumorosa y chocó contra un árbol y derribó el portón metálico de una casa.