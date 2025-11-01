$!Automóvil choca contra árbol y derriba portón de una casa del fraccionamiento Lomas de Mazatlán

MAZATLÁN._ El portón de una casa fue derribado por un auto tras chocar contra un árbol la mañana de este sábado, en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán; hay dos lesionados.
El accidente fue reportado a los cuerpos de emergencia a las 06:10 horas y tuvo lugar sobre la calle Sierra Rumorosa casi esquina con la Avenida Paseo Lomas de Mazatlán, del fraccionamiento Lomas de Mazatlán.
Al parecer, el conductor de un automóvil Chrysler PT Cruiser, que circulaba sobre la avenida Paseo Lomas de Mazatlán, no aminoró la velocidad al virar hacia la calle Sierra Rumorosa y chocó contra un árbol y derribó el portón metálico de una casa.
Tras el fuerte impacto, dos ocupantes del vehículo quedaron atrapados y fueron liberados por rescatistas de Bomberos Mazatlán, Bomberos Veteranos y de Protección Civil; por la seriedad de sus lesiones fueron trasladados a un hospital en ambulancia de Bomberos Veteranos.
Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de coordinar las acciones, para que el vehículo siniestrado fuera retirado y remolcado a la Pensión Municipal.