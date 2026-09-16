$!Automovilista muere tras sufrir aparente paro cardíaco en Los Mochis

AHOME._ Lo que parecía ser un trayecto habitual terminó en un lamentable hecho, luego de que un automovilista perdiera la vida a causa de un aparente paro cardíaco mientras transitaba en su camioneta por el oriente de Los Mochis.
La víctima fue identificada por las autoridades en el lugar de los hechos como Juan Aurelio “A”, de aproximadamente 50 años de edad, quien tenía su residencia en la comunidad de Gabriel Leyva Solano, en el municipio de Ahome.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió cuando el hoy occiso circulaba en dirección al sur a bordo de una camioneta Ford F-150, color azul. Al llegar a la intersección del bulevar Macario Gaxiola y la calle Francisco I. Madero, en el sector La Cuchilla, el hombre habría comenzado a presentar un fuerte malestar físico, lo que ocasionó que perdiera el conocimiento y su vehículo terminara detenido a la orilla de la vialidad.
Fueron trabajadores de un taller mecánico aledaño quienes notaron que el conductor se encontraba desvanecido al interior de la cabina. De inmediato, se acercaron para auxiliarlo y reportaron la emergencia al 911.
A los pocos minutos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al evaluarlo, determinaron que Juan Aurelio ya no presentaba signos vitales.
Ante esto, agentes de la Dirección de Tránsito Municipal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encargaron de acordonar el perímetro y resguardar la unidad, mientras el cuerpo era cubierto con una sábana, a la espera de las autoridades investigadoras.
Finalmente, personal de la Dirección de Investigación Pericial de la Vicefiscalía Regional Zona Norte acudió para realizar el trabajo de campo correspondiente. Tras concluir el peritaje en el sitio, se ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a una casa funeraria en el sector Centro para practicarle la necropsia de ley y determinar oficialmente las causas de la muerte.