$!Automovilista muere tras sufrir aparente paro cardíaco en Los Mochis

AHOME._ Lo que parecía ser un trayecto habitual terminó en un lamentable hecho, luego de que un automovilista perdiera la vida a causa de un aparente paro cardíaco mientras transitaba en su camioneta por el oriente de Los Mochis.

La víctima fue identificada por las autoridades en el lugar de los hechos como Juan Aurelio “A”, de aproximadamente 50 años de edad, quien tenía su residencia en la comunidad de Gabriel Leyva Solano, en el municipio de Ahome.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió cuando el hoy occiso circulaba en dirección al sur a bordo de una camioneta Ford F-150, color azul. Al llegar a la intersección del bulevar Macario Gaxiola y la calle Francisco I. Madero, en el sector La Cuchilla, el hombre habría comenzado a presentar un fuerte malestar físico, lo que ocasionó que perdiera el conocimiento y su vehículo terminara detenido a la orilla de la vialidad.