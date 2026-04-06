$!Automovilista pierde la vida tras caer su vehículo a un dren en El Carrizo

AHOME. _ Un hombre falleció la mañana de este lunes luego de que el automóvil en el que viajaba se saliera de la carretera y terminara volcado en el interior de una obra hidráulica en el Valle de El Carrizo.

El hecho se registró minutos antes de las 07:00 horas cuando la víctima circulaba en un automóvil Toyota Corolla de color blanco por la carretera estatal que conecta al municipio de El Fuerte con la sindicatura de El Carrizo.

Al transitar por el tramo comprendido entre las calles 400 y 600, en la zona que divide a la cabecera de la sindicatura con la comunidad de Jahuara II, el conductor perdió el control del volante por motivos aún desconocidos. La unidad se desvió hacia la terracería para finalmente caer de manera abrupta al interior del dren.

La fuerza del impacto provocó que el chofer saliera proyectado del vehículo y quedara sin vida a unos escasos metros. Otros automovilistas que pasaban por la ruta se percataron de la unidad dentro del agua y dieron aviso a las autoridades a través de la línea de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, adscritos a la base del ejido Chávez Talamantes, arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.