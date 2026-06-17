$!Automovilista resulta gravemente herido tras volcadura en la México 15, en Ahome

AHOME._ Un aparatoso accidente carretero, derivado presuntamente del desprendimiento repentino de un neumático, dejó a un automovilista con lesiones de gravedad durante la tarde de este miércoles en la zona norte del estado.
El siniestro tuvo lugar sobre la vía federal Internacional México 15, en las cercanías de la comunidad de Nuevo San Miguel, perteneciente al municipio de Ahome.
Los datos recabados indican que el afectado circulaba con dirección de sur a norte a bordo de una camioneta tipo pickup Ford Ranger, de color arena, cuando una de las llantas de la unidad se desprendió del eje.
Esta falla mecánica impidió al conductor maniobrar y mantener el control del volante. La camioneta se desvió de su carril, se impactó contra el muro de contención y salió proyectada fuera de la cinta asfáltica, donde dio múltiples volteretas hasta terminar destrozada en la terracería.
Fueron los mismos automovilistas que transitaban por la ruta quienes, alarmados por la magnitud del percance, detuvieron su marcha y solicitaron apoyo inmediato a través de los números de emergencia 911.
Minutos después, paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome arribaron al sitio para rescatar y estabilizar a la víctima.
Debido a la severidad de los traumatismos sufridos durante las vueltas del vehículo, el hombre fue canalizado de emergencia en ambulancia hacia un centro hospitalario en Los Mochis, donde su estado de salud es pronosticado como reservado.
Para abanderar el área y evitar un segundo accidente, se hicieron presentes agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, División Carreteras.
Los elementos federales se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para elaborar el parte de hechos y, finalmente, ordenaron las maniobras de una empresa de grúas para retirar los restos de la camioneta hacia la pensión vehicular.