$!Automovilista resulta gravemente herido tras volcadura en la México 15, en Ahome

AHOME._ Un aparatoso accidente carretero, derivado presuntamente del desprendimiento repentino de un neumático, dejó a un automovilista con lesiones de gravedad durante la tarde de este miércoles en la zona norte del estado.

El siniestro tuvo lugar sobre la vía federal Internacional México 15, en las cercanías de la comunidad de Nuevo San Miguel, perteneciente al municipio de Ahome.

Los datos recabados indican que el afectado circulaba con dirección de sur a norte a bordo de una camioneta tipo pickup Ford Ranger, de color arena, cuando una de las llantas de la unidad se desprendió del eje.

Esta falla mecánica impidió al conductor maniobrar y mantener el control del volante. La camioneta se desvió de su carril, se impactó contra el muro de contención y salió proyectada fuera de la cinta asfáltica, donde dio múltiples volteretas hasta terminar destrozada en la terracería.